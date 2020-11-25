محمد صلاح ينافس على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم وجوائز الأفضل عن العام 2020.

وجاء محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، ضمن الـ 10 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة حفل جوائز «الأفضل» هذا العام 2020 دون إلغاء أو تأجيل لتقام في يوم 17 ديسمبر المُقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له ، الجمعة: «حفل جوائز الأفضل عادت وستقام يوم 17 ديسمبر المُقبل».

وأوضح الفيفا في بيانه أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم ف يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستمر التصويت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر قبل الإعلان عن الجوائز خلال الحفل السنوي الشهير الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل.