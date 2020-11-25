شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف عبد الرحمن مجدى من مزاد الصيف وحقيقة رحيل ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى أن ناديه لم يناقش فكرة بيع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش والمنتخب الأوليمبى، وقال وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مندهش للغاية من إصرار بعض التقارير الإعلامية على التأكيد على عزم إدارة الاسماعيلى بيع عبد الرحمن مجدى للأهلى أو الزمالك أو بيراميدز، مجلس الإدارة لم يناقش هذا الطرح من الأساس، فهى تقارير من نسج خيال أصحابها ، وليس لنا علاقة بها".

وتابع علاء وحيد: "عبد الرحمن مجدى تعرض للإصابة بالتواء فى كاحل القدم مع المنتخب الاوليمبى ويتلقى العلاج بالتشاور مع الجهاز الطبى للدراويش قبل الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى، وهذا سر غيابه عن النادى فى الفترة الأخيرة وليس بهدف التمرد على النادى مثلما اشاعت بعض التقارير الإعلامية".

وأكمل المتحدث الرسمى للإسماعيلى "مجلس إدارة القلعة الصفراء هدفه الحفاظ على القوام الرئيسى للدراويش وتدعيمه بعناصر مميزة مع ثبيت الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو لتقديم موسم مميز، لذا فإن فكرة الاستغناء عن أى لاعب من القوام الاساسى مستبعدة تماماً".

ونجح عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى والنادى الإسماعيلى فى خطف الأضواء بعد تألقه فى ودية المنتخب مع البرازيل، والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الأول فى تاريخ المنتخبات المصرية على السامبا، وقدم عبد الرحمن مجدى تابلوهات فنية رائعة خلال أحداث المباراة، كما تمكن من إهداء أحمد ياسر ريان تمريرة سحرية سجل منها هدف الفوز باللقاء.

عبد الرحمن مجدى لعب 31 مباراة مع الدراويش فى الموسم الماضى وسجل ثمانية أهداف وحصل على ركلة جزاء، كما يعد أفضل لاعبى الدراويش صناعة للفرص فى الايجيبشن ليج بإجمالى 45 فرصة واحدة منها تحولت لهدف، وحصد عبد الرحمن مجدى لقب أفضل لاعب فى الدوري قام بمرواغات صحيحة برصيد 122 مراوغة من أصل 179 بدقة 68%.