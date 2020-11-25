شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقا قبل نهائى القرن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدورى الأبطال برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لاستاد التتش، وشهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدورى الأبطال الأفريقى خسارة من الترجى التونسى فى عام 2018.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

ويخوض الأهلى نهائى دورى الأبطال للمرة الـ 13 في تاريخه، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة ، و حقق اللقب ثمان مرات (رقم قياسي) فيما حل وصيفاً في أربع مناسبات، ونرصد تاريخ الاهلى في المباراة النهائية لدورى الأبطال.

1982

الأهلي 3-0 أشانتي كوتوكو الغانى

أشانتي كوتوكو 1-1 الأهلي

فاز الأهلي 4-1 في مجموع المباراتين

1983

الأهلي 0-0 أشانتي كوتوكو الغانى

أشانتي كوتوكو 1-0 الأهلي

فاز أشانتي كوتوكو 1-0 في مجموع المباراتين

1987

الهلال السودانى 0-0 الأهلي

الأهلي 2-0 الهلال

فاز الأهلي 2-0 في مجموع المباراتين

2001

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) 1-1 الأهلي

الأهلي 3-0 ماميلودي صنداونز

فاز الأهلي 4-1 في مجموع المباراتين

2005

النجم الساحلي التونسى 0-0 الأهلي

الأهلي 3-0 النجم الساحلي

فاز الأهلي 3-0 في مجموع المباراتين

2006

الأهلي 1-1 الصفاقسي التونسى

الصفاقسي 0-1 الأهلي

فاز الأهلي 2-1 في مجموع المباراتين

2007

النجم الساحلي التونسى 0-0 الأهلي

الأهلي 1-3 النجم الساحلي

فاز النجم الساحلي 3-1 في مجموع المباراتين

2008

الأهلي 2-0 القطن الكاميرونى

القطن 2-2 الاهلي

فاز الأهلي 4-2 في مجموع المباراتين

2012

الأهلي 1-1 الترجي التونسى

الترجي 1-2 الأهلي

فاز الأهلي 3-2 في مجموع المباراتين

2013

أورلاندو بايرتس الجنوب افريقى 1-1 الأهلي

الأهلي 2-0 أورلاندو بايرتس

فاز الأهلي 3-1 في مجموع المباراتين

2017

الأهلي 1-1 الوداد المغربى

الوداد 1-0 الأهلي

فاز الوداد 2-1 في مجموع المباراتين

2018

الأهلي 3-1 الترجي التونسى

الترجي 3-0 الأهلي

فاز الترجي 4-3 في مجموع المباراتين