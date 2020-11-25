شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى بيراميدز بعد مخالطة الشناوى المصاب بكورونا للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق يعيشها معسكر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، بعد اكتشاف إصابة أحمد الشناوى بفيرس كورونا، خاصة أن الحارس كان متواجدًا داخل المعسكر المقام فى أحد الفنادق الكبرى، وخالط معظم اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى، ما يُثير القلق لدى الجميع خوفًا من التعرض للإصابة وعدم ظهور أعراض مثلما حدث مع معظم الحالات التى ظهرت مؤخرًا فى مقدمتهم النجم الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.

وحذر الجهاز الطبى لبيراميدز برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، لاعبى الفريق والجهاز الفنى من المخالطة بشكل مباشر، لحين الخضوع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة جميع عناصر الفريق.

اكتشاف إصابة أحمد الشناوى جاء بعد أن كشفت الأشعة التى خضع لها اللاعب صباح أمس الثلاثاء، إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى كانت المسحة الطبية التى خضع لها مع زملائه بالفريق سلبية جميع عينات اللاعبين.

ودخل الشناوى العزل المنزلى عقب التأكد من إصابته بالفيروس، على أن يقوم بتطبيق البروتوكول الصحى الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية للتعافى من الفيروس.

ومازال على جبر مدافع بيراميدز يعانى من الإصابة بالكورونا، ولم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه فى المعسكر المقام حاليًا فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.