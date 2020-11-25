شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يخضع للمسحة الطبية مع الزمالك استعداداً للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام داخل سيارته، حيث ظهر نجم الدفاع الأبيض مرتدياً الكمامة بعد ثبوت إصابته بكورونا، وتوجه الونش إلى مقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، للخضوع إلى المسحة الطبية التى يجريها الكاف قبل النهائى الأفريقى المرتقب بـ48 ساعة، أملاً فى تحول عينته إلى سلبية، وعلق الونش على الصورة قائلاً "يارب"، وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى التساعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى.



محمود الونش

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.