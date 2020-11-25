شكرا لقرائتكم خبر عن بطل سلاح الشيش علاء أبو القاسم يحتفل بعيد ميلاده الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش علاء أبو القاسم بعيد ميلاده الـ30، حيث إنه من مواليد عام 1990، وهو من أبرز نجوم رياضة السلاح فى مصر فى ظل تحقيقه فضية أولمبياد لندن 2012 فى منافسات الشيش وحفر اسمه فى أذهان متابعى وعشاق الرياضات الأخرى.

ويسعى أبو القاسم لتحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو 2021 بعدما سيطرت حالة من الحزن على نجم السلاح بسبب عدم تحقيقه إنجازا فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة، التى أقيمت فى البرازيل بسبب الإصابة التى لحقت به قبل انطلاق المنافسات، إلا أنه لم يقف عند إنجاز 2012 ويسعى بكل قوة لرفع اسم مصر فى جميع المحافل الدولية التى يشارك فيها سواء العربية أو الأفريقية.

فهو بطل رياضى من أب مصرى وأم جزائرية ولديه شقيقتان، استطاع أن يحفر اسمه فى التاريخ كأول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.