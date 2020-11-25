شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف آخر مستجدات الإصابات قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جميع لاعبى الفريق الذين عانوا من إصابات بسيطة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من جاهزية اللاعبين لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة، وأكد الدكتور خالد محمود طبيب أن محمد هانى وأجايى وأيمن أشرف جاهزون لنهائى القرن بعدما عانى الثلاثى من إصابات مختلفة الأيام الماضية، كما أكد الجهاز أن الثنائى مروان محسن وديانج لا يعانيان من إصابات تمنعهما من التدريبات أو لقاء الزمالك فقد اشتكى الثنائى من كدمة بسيطة لكنهما جاهزان لموقعة النهائى الأفريقى المرتقبة.

من ناحية أخرى، يتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثى الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي اليوم مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب انتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلى الاستعانة بالثلاثى كهربا وسليمان وجمعة فى قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر فى مباراة القرن لعدم قيدهما فى قائمة الفريق.