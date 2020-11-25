شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يحتفل بشفاء إبراهيم فايق وعودته للظهور على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العميد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخبنا الوطنى السابق، بشفاء الإعلامى إبراهيم فايق، من الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا وأدت لغيابه عن تقديم برنامجه "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، حيث نشر العميد صورته مع فايق، خلال الاحتفال بشفائه، معلقًا عليها: "أنا لقيته هفتان بعد المرض فقلت أرومله عضمه قبل ما يطلعلكم على الشاشة النهاردة.. حمدلله علي السلامة يا هيما".

وكان إبراهيم فايق أعلن عودته مجددًا للظهور فى برنامجه "جمهور التالتة" بعد شفائه من أزمة صحية، موجهًا الشكر الذى ساندوه خلال الفترة الماضية.

وكتب الإعلامى إبراهيم فايق، عبر حسابه بموقع تويتر: "على بركة الله.. غدًا الأربعاء أعود للظهور مجددًا عبر برنامج جمهور التالتة واحدة واحدةعلى شاشة أون تايم سبورت 2، معنديش كلام أقدر أشكر بيه كل الناس كل الناس بمعنى كل الناس، ربنا نجاني بفضل دعواتكم وحرفيا أنا اكتشفت أن انتم الرحلة والكنز والعزوة اللي بتحامى فيها، ربنا يخليكم ليا".

وغاب الإعلامي إبراهيم فايق، عن الظهور، لتعرضه للإصابة بجلطة رئوية، واعتذر عن الظهور فى برنامجه بسبب المرض قبل نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع إبراهيم فايق للفحوصات الطبية العاجلة للوقوف على حالته بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها، مع خضوعه للعلاج العاجل من جانب المستشفى بعد تلك الوعكة، حيث جاء نقله إلى المستشفى من أجل إسعافه بصورة سريعة بعد الوعكة التى تعرض لها.