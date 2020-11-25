شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب توصيل الوجبات "ديلفرى" فى فندق الإقامة قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو النادى الأهلى من إدارة الفندق الذى يُقيم فيه الفريق حالياً بالتجمع الخامس توصيل الوجبات للاعبى الفريق فى غرفهم الخاصة، بعدما رفض الجهاز الفنى نزول اللاعبين وأفراد الفريق للمطعم لتناول الوجبات أو تخصيص قاعة بالفندق تكون بمثابة مطعم لتناول الوجبات واتفق مسئولو الأهلى مع إدارة الفندق على توصيل الوجبات للاعبين "ديلفرى" فى غرفهم من مطعم الفندق تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، ويأتي طلب جهاز الأهلى كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة بين الأهلى والزمالك.

كما حذر الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود لاعبى الفريق من التواجد فى أى تجمّعات داخل فندق الإقامة أو التواجد فى "بهو" الفندق خلال الفترة الحالية كأحد الإجراءات الاحترازية التى شدد الجهاز الطبى على تنفيذها حالياً للحفاظ على سلامتهم قبل نهائى أفريقيا وطالب الجهاز الطبى لاعبى الفريق بضرورة اتباع الإجراءات الأخرى كالتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.

من ناحية أخرى قرر مسئولو الأهلى تكليف اللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادى فرع الجزيرة وأحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر ومحمود حُزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى سيُعقد فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن الأهلى والزمالك والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة.