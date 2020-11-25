شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على «البنك الأهلي» بدوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021.

وأقيمت المباراة على صالة الشرطة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في الفوز بنتيجة 39-19.

وأثنى طارق محروس، المدير الفني للأهلي، على أداء اللاعبين والمجهود البدني المبذول خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتطلع إلى استمرار العروض القوية خلال الفترة المقبلة.