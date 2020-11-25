شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلى والزمالك..«لا للتعصب» رسالة بصوت «أمينة» وكورال وزارة الشباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «أهلي ...زمالك ...يا كورة ..يا تفاحة تتاكلي ..قلبك أبيض.. لونك أهلي ...مش مهم الكأس لمين ...الفرحة فرحة مصريين...الكأس في بلدنا وصل وخلاص ...الفرحة هتبقى لكل الناس..لو أهلى حنفرحاله..زمالك هنهيّص له».

بهذه الكلمات شارك كورال وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرامج التطوعية- المطربة الشعبية «أمينة» في أغنية «لا للتعصب» ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لنبذ العنف الكروي ضد فريقي الأهلي والزمالك قبل المباراة المهمة المرتقبة لهما الجمعة.

المطربة أمينة - صورة أرشيفية

وأطلقت وزارة الشباب مبادرة «لا للتعصب.. مصر أولًا»، بسبب زيادة التعصب بين مشجعي فريقي الأهلي والزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة أنهما سيلعبان المباراة النهائية لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة الجمعة المقبل .

ويضم كورال وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الشباب والأطفال الذين شاركوا في أكبر المحافل الدولية والمحلية بشبابها وأطفالها من أهمها المشاركة في فعاليات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والاحتفالات الرسمية للدولة، والتي كان من آخرها الندوة التثقيفية 32 بمناسبة احتفالات أكتوبر .