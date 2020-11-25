شكرا لقرائتكم اجتماع أمني لتحديد موقف الجمهور من مباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الأهلي تكليف اللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي فرع الجزيرة وأحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر ومحمود حُزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك الذي سيُعقد في الثانية من ظهر اليوم ،الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأمني اليوم الموقف النهائي للجمهور من حضور نهائي القرن في ظل تناثر أنباء حول حضور ألفين مُشجع اللقاء بواقع ألف لكل نادً على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الـ2000 مُشجع ، كما ترددت أنباء حول حصول إتحاد الكرة على موافقة الكاف بحضور خمسة أو عشرة ألاف مُشجع المباراة حال موافقة الجهات الأمنية على ذلك وهي التصريحات التى أكدها مؤخراً محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة.

من ناحية أخرى ، يتابع مسئولو الأهلي عل مدار الساعات الماضية "حالة" ثلاثي الفريق المُصاب بفيروس كورونا ، محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي إتصالات متتالية مع الثلاثي للإطمئنان عليهم ومعرفة مدى إلتزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي اليوم مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلي موقف الثنائي الأخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب إنتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة وأطمأن مسئولو الاهلي على حالة شريف وريان ومدى إستجابتهما للعلاج .

ويحق للأهلي الإستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر في مباراة القرن لعدم قيدهما في قائمة الفريق.