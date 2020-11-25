شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم تشكيل نهائى القرن بسبب مسحة "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، علي تأجيل حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به نهائى الرن فى مباراة القمة أمام الأهلي المحدد لها بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويترقب مدرب الزمالك نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتحديد العناصر المتاحة لخوض المباراة، حيث تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على أنه فى حالة اكتشاف أى عناصر مصابة بفيروس كورونا سيتم استبعادها على الفور من خوض المباراة دون إجراء أى فحوصات إضافية.

وضرب كورونا مدحت عبد الهادى وأيمن عبدالعزيز مدربي الزمالك ومحمود حمدى الونش مدافع "الأبيض".

وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان من نفس الدولة بنهائي الأميرة السمراء.

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.