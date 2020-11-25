شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب توصيل الوجبات لغرف اللاعبين في فندق الإقامة قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الأهلي من إدارة الفندق الذي يُقيم فيه الفريق حالياً بالتجمع الخامس توصيل الوجبات للاعبي الفريق في غرفهم الخاصة بعدما رفض الجهاز الفني نزول اللاعبين وأفراد الفريق للمطعم لتناول الوجبات أو تخصيص قاعة بالفندق تكون بمثابة مطعم لتناول الوجبات وأتفق مسئولو الاهلي مع إدارة الفندق على توصيل الوجبات للاعبين "ديلفري" في غرفهم من مطعم الفندق تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، ويأتي طلب جهاز الأهلي كنوع من الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة بين الاهلي والزمالك.

كما حذر الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود لاعبى الفريق من التواجد فى أى تجمّعات داخل فندق الإقامة أو التواجد فى "بهو" الفندق خلال الفترة الحالية كأحد الإجراءات الاحترازية التى شدد الجهاز الطبى على تنفيذها حالياً للحفاظ على سلامتهم قبل نهائى أفريقيا وطالب الجهاز الطبى لاعبى الفريق بضرورة اتباع الإجراءات الأخرى كالتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.

من ناحية أخرى ، قرر مسئولو الأهلى تكليف اللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادى فرع الجزيرة وأحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر ومحمود حُزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى سيُعقد فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن الأهلى والزمالك والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأمنى اليوم الموقف النهائى للجمهور من حضور نهائى القرن فى ظل تناثر أنباء حول حضور ألفى مُشجع اللقاء بواقع ألف لكل نادٍ، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الـ2000 مُشجع، كما ترددت أنباء حول حصول اتحاد الكرة على موافقة كاف بحضور خمسة أو عشرة آلاف مُشجع المباراة حال موافقة الجهات الأمنية على ذلك، وهي التصريحات التى أكدها مؤخراً محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.