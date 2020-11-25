شكرا لقرائتكم أيمن يونس يوجه رسالة لـ مصطفى محمد: "أناكوندا الزمالك..يومك يا بطل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل أيمن يونس، نجم نادى الزمالك السابق حملته التحفيزية للاعبى الزمالك قبل النهائى الأفريقى المرتقب، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الفيلسوف عبر حسابه الشخصى على تويتر محفزاً مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء "مصطفي محمد ( الاناكوندا ) يومك يا بطل ..جماهير الزمالك المحترمه العاشقه الملهمه للاعبين علي مدار التاريخ عايزين كلمات مسانده و دعم و تشجيع و تحفيز ل ابننا مصطفي محمد البطل".





ايمن يونس

يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الخطوط النهائية علي خطة عبور الأهلي في مباراة الجمعة المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحقيق اللقب السادس في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الزمالك لمسحة كورونا الرسمية اليوم وفقًا لبروتوكول الاتحاد الافريقي الذي ينص علي إجراء مسحة للفرق المتنافسة قبل المباراة بـ48 ساعة، ويترقب الجهاز الفني للفريق نتيجة المسحة للاطمئنان علي محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعدما كشفت العينات الأخيرة التي تم الكش عليها عن إيجابية العينة وإصابته بفيروس كورونا، وكذلك الأمر بالنسبة لمدحت عبد الهادي المدرب لعام في الفريق والذي يعاني أيضًا من فيروس كورونا منذ ما يقرب من أسبوع، ويخوض الزمالك مرانه اليوم عقب إجراءات المسحة.

وسيحدد باتشيكو عقب التدريب التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة ، حيث استقر باتشيكو علي بعض المراكز داخل الملعب وهي محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمود علاء في قلب الدفاع وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر، وفي مركزي الوسط المدافع فقد حجز الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي مكانهما في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، وكذلك الامر بالنسبة لأشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، ويتبقي مركز المدافع الثاني والذي يظل حائرا بين محمود الونش ومحمد عبد الغني والأخير سيشارك في حالة تأكد غياب الونش بسبب فيروس كورونا.