شكرا لقرائتكم المسكنات تجهز أجاي وهاني لموقعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد موسيماني المدير الفي للأهلي جلسة مع الجهاز الطبي بالفريق أكد خلالها ضرورة تجهيز الثلاثي العائد من الإصابة محمد هاني وجونيور أجاي وأيمن أشرف بالشكل الأمثل، تجنباً لمشاركتهم أمام الزمالك بعد غد ،الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجدد إصابتهم وهو ما سيمثل أزمة فنية كبيرة للجهاز الفني في الوقت الذي استعان الجهاز الطبي بالمسكنات لتجهيز الثلاثي والذي يعقد عليه الجهاز الفني أمالا كبيرة لحسم اللقاء لصالحه.

من جانبه أكد طبيب الأهلي أن حالة أجاي وهاني تحسنت بشكل كبير، وكان أجايي قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

ويتابع مسئولو الأهلي عل مدار الساعات الماضية "حالة" ثلاثي الفريق المُصاب بفيروس كورونا ، محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي إتصالات متتالية مع الثلاثي للإطمئنان عليهم ومعرفة مدى إلتزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي اليوم مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلي موقف الثنائي الأخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب إنتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة وأطمأن مسئولو الاهلي على حالة شريف وريان ومدى إستجابتهما للعلاج .

ويحق للأهلي الإستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر في مباراة القرن لعدم قيدهما في قائمة الفريق.