شكرا لقرائتكم خبر عن 424 ألف درهم لأبطال سباق ند الشبا في مضمار جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أكد مضمار جبل علي اكتمال كافة التحضيرات لتنظيم سباق ند الشبا، ثالث سباقات المضمار الأصفر في الموسم الجاري، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبل متضمناً 6 أشواط، تشهد مشاركة 53 خيلاً تبحث عن الفوز بما مجموع جوائزه 424 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، عن بعد، للوقاية من فيروس كورونا، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، وممثلي الشركات الراعية: عبدالعزيز محمد حبيب الرضا بالنيابة عن الرضا لوساطة التأمين، وأحمد غانم بالنيابة عن بنك دبي التجاري، وعبدالحليم برقاوي بالنيابة عن الشركة العربية الإسكندنافية «سكانا».

وتقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالتهنئة على نجاح السباقين الماضيين وخروجهما بالشكل الأمثل، برغم صعوبة الظروف التي يمر بها العالم، نظراً لانتشار وباء «كورونا»، وتحدث ميرزا الصايغ عن رعاية «شادويل» وأذرعها العالمية لسباقات المضمار العائلي قائلاً: «رعايتنا وتواجدنا في مضمار جبل علي يؤكد استمرارية نهج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في دعم السباقات المحلية وخاصة جبل علي، لما له من خصوصية كبيرة في نفوس الجميع». وأعرب الصايغ عن أمنياته الشديدة بعودة قريبة للجمهور وذلك عقب انتهاء أزمة «كورونا»، مؤكداً أنه يتلقى العديد من الاتصالات التي تتساءل عن وجود آلية لحضور الجمهور، وهو ما يؤكد عشق الجمهور بمختلف ميوله لسباقات الفروسية، وخاصة تلك التي ينظمها مضمار جبل علي.

وعن إنجازات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مختلف مضامير العالم، أكد الصايغ أن الإنجازات التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كبيرة، كما أن تصدر سموه لبطولة الملاك في إنجلترا أصبح مؤكداً، على الرغم من تأجيل الجهات المختصة في بريطانيا للإعلان إلى 31 ديسمبر القادم، وليس كما جرت العادة في أكتوبر من كل عام.

كما أعرب الصايغ عن سعادته بحصول بطل السرعة «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على جائزة السرعة، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات في العاصمة البريطانية لندن، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة، برصيد ثلاثة انتصارات في العام الجاري.

وقال المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي: «بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحيي جميع الحضور، وتتقدم إدارة المضمار بخالص الشكر والتقدير لرعاة سباقات مضمار جبل علي، كما نتقدم بشكر خاص ودائم إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه السباق الرئيسي في يوم الجمعة القادم، ونحن من جانبنا نقدر هذا الدعم الكبير، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظنه وظن شركائنا الرعاة الرئيسيين في إخراج السباقات في الصورة التي ترضي سموه».

وأضاف: «قدمت الشركات الراعية للسباقات مع الرعاة المساندين وبسخاء واضح كل أنواع الدعم للمضمار العائلي، وبدعم واسع من جميع وسائل الإعلام والتي كان لها أكبر الأثر في نشر هذه الرياضة وجذب هذا الكم من الجماهير العريضة لجميع مضامير الدولة بصفة عامة ومضمار جبل علي بصفة خاصة». وتوجه الحلواني بشكر خاص إلى جماهير سباقات الخيل بمضمار جبل علي، داعياً الله سبحانه وتعالى أن تزول الأسباب المانعة من حضورهم بمضمارهم العائلي وأن تنقضى هذه الجائحة وتعود الحياة إلى ما كانت عليه، كما توجه بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل لما تقدمه من دعم فني لازم للمضمار.

وختم بقوله: «نتمنى أن نكون دائماً أهلاً لثقتهم وأن نتمكن من إخراج اليوم بالصورة المثلى التي يتمناها الجميع، وأن يحصل شركاؤنا الداعمون لمسيرة المضمار على المردود الإعلامي المنتظر من مثل هذه الرعاية لمضمار جبل علي».

وأكد ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباقات الخيول أن 54 خيلاً سجلت للمشاركة في السباق، وتأكدت مشاركة 53 خيلاً، وستكون الأشواط الستة مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، والشوط الرئيسي هو الرابع برعاية شادويل فارم ويشهد مشاركة 11 خيلاً وتبلغ جوائزه 100 ألف درهم، والشوط الأول جوائزه 60 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، والشوط الثاني جوائزه 76 ألف درهم برعاية الرضا لوساطة التأمين، والشوط الثالث جوائزه 64 ألف درهم برعاية الشركة الإسكندنافية للتأمين، والشوط الخامس جوائزه 60 ألف درهم برعاية SIS البريطانية، والشوط السادس جوائزه 64 ألف برعاية مركز دبي العقاري.

إشادة بدعم أحمد بن راشد

أعرب عبد العزيز محمد حبيب الرضا بالنيابة عن الرضا لوساطة التأمين، وأحمد غانم بالنيابة عن بنك دبي التجاري، وعبدالحليم برقاوي بالنيابة عن الشركة العربية الاسكندنافية «سكانا»، عن سعادتهم بالتواجد في مضمار جبل علي، بعد أن توجهوا بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، وأشادوا بجهود اللجنة المنظمة، وإدارة المضمار ممثلة في المهندس شريف الحلواني على الجهود المبذولة في تنظيم السباقات.

3 سيارات للإعلاميين في 3 سباقات

قال عبد الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أمر بتخصيص 3 سيارات لكل يوم من أيام رعاية سموه لسباقات المضمار الأصفر، وتكون مخصصة للإعلاميين؛ تقديراً لهم ولجهودهم في نقل الصورة الرائعة والجميلة لسباقات مضمار جبل علي، وكشف عن مواعيد طرحها، وهي كالتالي: يوم 22 يناير/ كانون الثاني، و5 فبراير/ شباط، و19 مارس/ آذار.