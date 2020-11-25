شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصيرية لإنتر ميلان وكونتي أم ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجدد إنتر ميلان الإيطالي الموعد مع ريال مدريد الإسباني حين يستضيفه الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة قد تحدد مصير مدربه أنتونيو كونتي؛ إذ إن خسارتها قد تؤدي إلى انتهاء مشوار الفريق عند هذا الدور للموسم الثالث توالياً.

ويحتل إنتر المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين مقابل 4 نقاط لريال مدريد وشاختار الأوكراني، و5 نقاط لمونشنغلادباخ الألماني،

وبعدما أنهى موسمه الأول بقيادة كونتي في المركز الثاني ضمن منافسات الدوري الإيطالي بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس الفائز باللقب للمرة التاسعة توالياً، بدا إنتر مرشحاًَ هذا الموسم ليكون الرقم الصعب إن كان محلياً أو قارياً.

لكن «نيراتزوري» يجد نفسه قابعاً في المركز الخامس محلياً بفارق 5 نقاط عن جاره ميلان المتصدر بعد ثماني مراحل، ومهدداً بتوديع مسابقة دوري الأبطال من دور المجموعات للموسم الثالث توالياً بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأولى، آخرها في الجولة الماضية حين خسر في معقل ريال مدريد 2-3 بهدف متأخر للبرازيلي رودريغو.

ويحتل إنتر حالياً المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية بنقطتين فقط، بفارق ثلاث عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، واثنتين عن كل من شاختار دانيستك الأوكراني وريال مدريد الذي حقق في الجولة السابقة فوزه الأول.

وتذمر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من وضع فريق المدرب كونتي بعدما عوض تخلفه أمام ريال بهدفين نظيفين وأدرك التعادل قبل أن يتلقى هدف الهزيمة في الوقت القاتل من اللقاء، قائلاً: «نحن نلعب بشكل جيد، لكننا نرتكب الأخطاء على الدوام».

وقال كونتي عشية المباراة أمام ريال مدريد: «هذا اللقاء بالنسبة لنا سيكون بمثابة النهائي. بعد الهزيمة في مدريد والتعادلين السابقين لا توجد حلول كثيرة، ليس لدينا مهرب، علينا أن نفوز. ونحن نعلم منذ مباراة الذهاب، أنه إذا أردنا يمكننا أن نفوز».

وشاءت الصدف أن يختبر رجال كونتي الأحد الماضي مباراة مشابهة للقاء الذهاب ضد ريال مدريد، وذلك بعد تخلفهم أمام تورينو بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، لكنه نجح بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين من البلجيكي روميلو لوكاكو في العودة، وحسم اللقاء 4-2، محققاً فوزه الأول في آخر 5 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

ورغم العودة والفوز، أقر المهاجم البلجيكي في تصريح لمنصة البث التدفقي «دازون» أنه «بصراحة، لم نصل إلى مرحلة أن نكون فريقاً كبيراً. ليس من الجيد أن تعاني بالطريقة التي عانينا بها في الدقائق الستين الأولى. لقد لعبنا بشكل سيّئ».

ورأى «لعبنا من دون غضب، من دون رغبة بالفوز. استفقنا لاحقاً والأمر الأهم كان أن نفوز بالنقاط الثلاث».

عقدة الانتصارات

ويأمل إنتر أن يتخلص الأربعاء من عقدة الانتصارات في المسابقة القارية، إذ اكتفى باثنين فقط في آخر 13 مباراة، لكنه يعول على سجله الجيد على أرضه في مواجهة النادي الملكي؛ إذ لم يسبق أن خسر في ميلانو أمام الأخير (فاز خمس مرات وتعادل مرتين).

وسيدخل ريال لقاء «جوزيبي مياتسا» وهو في وضع لا يحسد عليه من ناحية الغيابات، إذ يفتقد قائده سيرخيو راموس بسبب تعرضه لتمزق في الفخذ خلال مباراة الدوري السبت ضد فياريال (1-1) التي أصيب فيها أيضاً الهداف الفرنسي كريم بنزيمة، لينضما إلى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

لكن المباراة شهدت عودة البلجيكي إيدن هازار من الحجر الصحي، بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، على غرار زميله البرازيلي كاسيميرو الذي لم يشفَ بعد.

ويأمل مونشنغلادباخ الإفادة من اللعب على أرضه لكي يضع قدماً في الدور الثاني من خلال الفوز على شاختار دانيتسك الذي مني في الجولة السابقة بهزيمة مذلة في العاصمة الأوكرانية بسداسية نظيفة على يد الفريق الألماني.

بايرن وليفربول

وهناك فريق ألماني آخر سجل ستة أهداف في الجولة السابقة خارج ملعبه بشخص البطل الذي لا يقهر بايرن ميونيخ الفائز في ملعب ريد بول سالزبورغ النمسوي 6-2، ما سمح له بتعزيز الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في المسابقة بعدم رفعه إلى 14.

وسيضمن فريق المدرب هانزي فليك بطاقته إلى ثمن النهائي في حال جدد الفوز على ضيفه النمسوي، وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه لوكوموتيف الروسي.

ويتصدر العملاق البافاري ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط، بفارق خمس عن أتلتيكو الثاني، مقابل نقطتين للوكوموتيف الثالث ونقطة لريد بول.

وعلى غرار بايرن، سيكون ليفربول أمام فرصة جيدة لحسم تأهله حين يستضيف أتالانتا الإيطالي الذي تعرض لهزيمة مذلة في أرضه على يد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الجولة السابقة بخماسية نظيفة، بينها ثلاثية للبرتغالي جوتا.

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة بتسع نقاط، بفارق 5 عن كل من الفريق الإيطالي وأياكس الهولندي الذي يستضيف بدوره ميدتيلاند الدنماركي (من دون نقاط).

وفي المجموعة الثالثة، يحل ممثل إنجلترا الآخر مانشستر سيتي ضيفاً على أولمبياكوس وهو أمام فرصة حسم تأهله أيضاً بما أنه يتصدر بتسع نقاط، وبفارق ست عن ضيفه اليوناني الذي خسر ذهاباً 3-صفر، فيما يحل بورتو البرتغالي ضيفاً على مرسيليا الفرنسي الأخير (من دون نقاط) وهو في المركز الثاني بست نقاط.