شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يخضع لمسحة كورونا جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء، على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، من أجل تحديد موقفه من الانضمام لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى استعدادًا للموسم الكروى الجديد، حيث لم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه عقب العودة من معكسر منتخب مصر لمواجهتي توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل في منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.

ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقًا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.

كما تعرض أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كشفت الأشعة التى خضع لها اللاعب صباح أمس الثلاثاء، إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى كانت المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب مع زملائه بالفريق سلبية جميع عينات اللاعبين.

ودخل الشناوى العزل المنزلى عقب التأكد من إصابته بالفيروس، على أن يقوم بتطبيق البروتوكول الصحى الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية للتعافى من الفيروس.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.