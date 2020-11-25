شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ليبى لمباراة المقاولون وأرتا سولار فى أول لقاء بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن هوية الحكم الذى من المقرر أن يدير مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتى يوم السبت المقبل فى العاصمة الجيبوتية، والتى يستضيفها ملعب حسن جوليد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر يوم السبت المقبل بمنافسات ذهاب دور الـ64 من البطولة، وجاء طاقم التحكيم كالتالى: الحكم الليبي محمد أغا، ويعاونه وليد الجهوى إبراهيم باكوز، وحكم رابع عبد الواحد هورايويده.

وشهدت الأجواء فى العاصمة الجيبوتية "جيبوتى" تساقط الأمطار صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق المران الأول لفريق المقاولون العرب، الذى وصل مساء أمس إلى جيبوتى استعداداً لأول مباراة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بفريق أرتا سولار يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ64، حيث يخوض فريق المقاولون مرانه الأول على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية وهو نفس ملعب المباراة.