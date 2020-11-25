شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمنى اليوم لتحديد موقف الجمهور فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الأهلى تكليف اللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادى فرع الجزيرة وأحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر ومحمود حُزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى سيُعقد فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن الأهلى والزمالك والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأمنى اليوم الموقف النهائى للجمهور من حضور نهائى القرن فى ظل تناثر أنباء حول حضور ألفى مُشجع اللقاء بواقع ألف لكل نادٍ، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الـ2000 مُشجع، كما ترددت أنباء حول حصول اتحاد الكرة على موافقة كاف بحضور خمسة أو عشرة آلاف مُشجع المباراة حال موافقة الجهات الأمنية على ذلك، وهي التصريحات التى أكدها مؤخراً محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، يتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثي الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي اليوم مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب انتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلي الإستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر في مباراة القرن لعدم قيدهما في قائمة الفريق.