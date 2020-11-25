شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ممطرة فى جيبوتى قبل انطلاق أول مران للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأجواء فى العاصمة الجيبوتية "جيبوتى" تساقط الأمطار صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق المران الأول لفريق المقاولون العرب، الذى وصل مساء أمس إلى جيبوتى استعداداً لأول مباراة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بفريق أرتا سولار يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ64، حيث يخوض فريق المقاولون مرانه الأول على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية وهو نفس ملعب المباراة.



جيبوتى

وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت أمس إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا، وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أعلن قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا.

وتضم البعثة 34 فردًا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وامير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا، والتي تضم 36 فردًا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.