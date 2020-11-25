خاص.. مدافع صنداونز يوجه رسالة إلى موسيماني قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو مدافع فريق صنداونز الحالي، رسالة لمدربه السابق بيتسو موسيماني والذي يدير الأمور الفنية للأهلي خلال الفترة الحالية.

رسالة مدافع صنداونز الحالي جاءت قبل لقاء القمة والذي يُعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2020).

صاحب الـ33 عامًا قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" الأربعاء :"رحيل صنداونز خطوة للأمام، فالفريق المصري يريد الحصول على الألقاب وهو ما يريده موسيماني أيضًا".

وتحدث المدافع البرازيلي عن موقعة الجمعة، قائلاً :"الأهلي والزمالك فريقان رائعان ويلعبان بشكل جيد للغاية، لكن أعتقد أن الأهلي لديه الأفضلية بسبب خوضهم لنهائي المسابقة في أكثر من مناسبة".

وكان الأهلي واجه خلال مشواره القاري أمام صنداونز في النسخة الحالية، حيث تمكن الفريق الأحمر في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد قبل أن تنتهي موقعة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل (1-1).

واستطاع الأهلي العبور إلى المشهد الختامي عقب الفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل صعد الزمالك بالفوز على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1).

جدير بالذكر أن الأهلي كان آخر لقب دوري أبطال له في عام 2013 بالفوز على أورلاندو الجنوب أفريقي، بينما كان آخر ألقاب الزمالك في عام 2002 على حساب الرجاء.