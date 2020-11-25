"ثغرة".. كيف استعاد ليفربول محمد صلاح بعد إصابته بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول استغل وجود ثغرة في قواعد فيروس كورونا (كوفيد 19) من أجل استعادة نجمه محمد صلاح قبل لقاء أتالانتا الإيطالي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ليفربول استغل ثغرة في قواعد فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي حيث استعاد بطل بريميرليج محمد صلاح بعد خمسة أيام فقط من الاختبار الإيجابي والذي خضع له بعد إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري.

وشهدت تدريبات يوم الإثنين الماضي مشاركة محمد صلاح في المران الجماعي للريدز بعدما غاب عن الجولة الماضية أمام ليستر سيتي في لقاء شهد فوز الليفر بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن قواعد بريميرليج تنص على عدم استطاعة أي لاعب التدريب أو اللعب لمدة عشرة إذا ظهرت العينة الإيجابية بعد الاختبار الذي يخضع له اللاعب.

وكشفت الصحيفة، أن أندية بريميرليج لا تريد تطبيق هذا البند، لافتة الصحيفة إلى أن الأندية تقصد عشرة أيام من الاختبار الأول وليس الثاني.

وخضع محمد صلاح لفحصين بعد إصابته بفيروس كورونا كان آخرها قبل رحيله من مصر حيث أظهرت النتيجة وقتها إيجابية قبل أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق استعادة اللاعب مجددًا قبل لقاء أتالانتا.

وتنص قوانين المملكة المتحدة كالتالي: "إذا ظهرت عليك الأعراض فإن الأيام العشرة تبدأ من وقت بدايتها، إذا لم تكن لديك أعراض، فإن الأيام العشرة تبدأ من وقت إجراء الاختبار".

ولهذا لم يرتكب ليفربول أي خطأ وتم تبرئة النادي واللاعب من قبل بريميرليج إلى جانب سيسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعودة اللاعب بعد فترة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وبخلاف غياب صلاح عن مباراة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي، فالنجم المصري لم يشارك رفقة منتخب بلاده في مباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

ويسعى صلاح في مباراة ليفربول الليلة أمام أتالانتا لقيادة فريقه نحو الوصول لدور الـ16، حيث يتصدر "الريدز" ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، في المقابل يتواجد بطل إيطاليا في الترتيب الثاني متساويًا مع آياكس بأربع نقاط.