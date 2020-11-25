ليفربول في انتظار الحسم.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات النارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات نسخة موسم (2020 - 2021).

المجموعة الأولى قد تشهد حسم بطاقة أولى من خلال البطل بايرن ميونيخ والذي سيستقبل بطل النمسا ريد بول سالزبورج.

أما المجموعة الثالثة والرابعة فهناك مانشستر سيتي الذي أصبح قريبًا من تخطي مرحلة المجموعات حال تحقيقه الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام أولمبياكوس اليوناني.

أما ليفربول ففي حال تحقيقه الفوز أو التعادل أيضًا عندما يستقبل فريق أتالانتا الإيطالي فسيكون "الريدز" من بين المتأهلين للدور المقبل.

وسيكون سهرة الأربعاء نارية أيضًا وتحديدًا عندما يخرج ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في إيطاليا في لقاء يبحث "النيراتزوري" عن الفوز فقط من أجل إنعاش آماله بعد الخسارة من الملكي في موقعة المرحلة الثالثة.

ويستعرض "يلا كورة" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

بوروسيا مونشنجلادباخ × شاختار دونيتسك .. الموعد 7:55 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

أولمبياكوس × مانشستر سيتي .. الموعد 7:55 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

بايرن ميونيخ × ريد بول سالزبورج .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

أتلتيكو مدريد × لوكومتويف موسكو .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

إنتر ميلان × ريال مدريد .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

ليفربول × أتالانتا .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.