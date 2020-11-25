شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لاعب كونج فو يشاركون في مسابقة رياضية بمركز شباب زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك فريق طلائع الكونغ فو لاعبي الكونغ فو بالمركز في مسابقة رياضية بالمركز على مهارات اللعبة بمشاركه ٨٠ لاعبا. ونال المشاركون إعجاب لجنة الحكام وأعضاء مجلس الإدارة، كما وحصلوا على على ميداليات المسابقه. في جو رياضي واحتفاليه جميلة. يأتى ذلك تنفيذا لخطه النشاط الرياضي طلائع لشهر نوفمبر ٢٠٢٠ الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

كانت هذه تفاصيل خبر 80 لاعب كونج فو يشاركون في مسابقة رياضية بمركز شباب زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.