شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يكشف سبب موافقته على تمثيل سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه فضل الانتقال لنادي سيراميكا الصاعد حديثاً للدوري المصري عن العروض الأخرى التي تلقاها، في فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«تلقت العديد من العروض خلال الصيف، وبدأت المفاوضات مع سيراميكا عندما تلقيت اتصالات من مسؤولي الفريق وعقدت جلسة معهم، وأعجبت بخطتهم والمفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، رغم إنه أقل عرض مادي تلقيته».

وتابع :«نادي سيراميكا لديه طموح كبير وأنا أعشق التحديات، وأريد اللعب في نادي بشكل أساسي وبدون ضغوطات، وهدفي أن أكون رقم 1 في كل شيء، وهذا نفس طموح النائب محمد أبوالعينين رئيس النادي، ونسعى أن نكون إضافة قوية للدوري الممتاز».