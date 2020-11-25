شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد: الزمالك أفضل من الأهلي.. و«تيجانا» البديل الأفضل لـعبدالهادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض، أفضل من الأهلي، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف أمير عزمي مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،«الزمالك في الفترة الأخيرة، يختلف عن السنوات السابقة، إنه يملك لاعبين دوليين يتحملون الضغوط ومستواهم عالي، كما يملك فلسفة اللعب على بطولة، كما أن الزمالك يملك حلولا ومفاتيح لعب أكثر من الأهلي نظريا وغياب الونش لا يقلقني، لأن محمود علاء ومحمد عبدالغني على نفس المستوى».



وتابع: «الزمالك لديه لاعبين جيدين في إنهاء الهجمات، على الجانب الآخر السولية وديانج يمنحان الأهلي القدرة على الاستحواذ بشكل جيد».



وأكمل:«أشكر كل من رشحنى للتواجد بجهاز باتشيكو، كبديل لمدحت عبدالهادي ولكني ارى أن إسماعيل يوسف هو الأفضل للقيام بهذه المهمة، العنصر المصري له أثره، نفسيا بشكل أكبر، التواصل مع اللاعبين في ظل وجود عنصر مصري يكون أفضل وأسهل.».