شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبدالحميد: من الصعب التكهن بنتيجة نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عبدالحميد، حارس الأهلي السابق، إن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، يصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب مستوى الفريقين.

وأضاف أمير عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي يتميز على المستوي الجماعي عن نظيره الزمالك، الذي يعتمد بشكل أكبر على إمكانيات لاعبيه الفردية.

وأوضح أميرعبدالحميد، إن أشرف بن شرقي، يعد أبرز أوراق الزمالك، في هذه المباراة، بجانب يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، فيما يعد مجدي أفشة ومعلول، الأبرز في الأهلي.

وأكمل :«الزمالك يمتلك لاعبين على اعلى مستوى في اخر موسمين ولاعبين مهمة ودولية، وهذا فرق معهم في البطولات وعلى المستوى الفني».

وأتم: «النهائي مصري لأول مرة في التاريخ، لكن ظروف هذه الأيام هي التي ستحدد، سواء من ناحية الإصابات والغيابات كذلك عامل التوفيق، اللاعبون يستعدون بشكل جيد لكن الأهم هو عامل التوفيق».