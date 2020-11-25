قصة هدف.. ياسر رضوان يحرز هدف فى رباعية الفراعنة أمام زامبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح منتخب مصر نظيره الزامبي العنيد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو. سجل حسام حسن 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 33 و55 و70، واختتم ياسر رضوان الرباعية في الدقيقة 79. وتوج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 1998 بقيادة الراحل محمود الجوهري في مفاجأة مدوية بعد أن كانت وسائل الإعلام ترشح الفراعنة للخروج من الدور الأول.

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