شكرا لقرائتكم الأهلي يتنتظر نتيجة مسحة "كاف" لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك fkihzd hgrvk ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي نتيجة مسحة كورونا للاعبي الفريق التي سيجريها اللاعبين اليوم ،الأربعاء، لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها بعد غداً الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأثبتت المسحات التي أجراها الأهلي للاعبيه على مدار الأيام الماضية إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا وهم محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ريان وأخيراً الحاوي وليد سليمان وأن كان الثنائي شريف وأحمد ياسر ريان خارج حسابات الفريق في مباراة الزمالك لعدم قيدهم في قائمة الأهلي.

ويرفض موسيماني تحديد العناصر الأساسية والبت في خطة لعب مواجهة الزمالك قبل ظهور نتيجة مسحة الكاف التي ستكون نتيجتها مُلزمة وسيتم استبعاد على أثرها أي لاعب يعاني من فيروس كورونا من المباراة، ويفكر موسيماني حال سلامة اللاعبين في الدفع بالتشكيلة التالية في مواجهة الزمالك، بحيث يحرس محمد الشناوي المرمى الأحمر وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وامامهم ثنائي الأرتكاز اليو ديانج وعمرو السولية وفي الأمام محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي على أن يقود الهجوم مروان محسن.