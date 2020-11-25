شطة: نهائى دوري أبطال إفريقيا فى موعده..والأهلى لن يقف على المصابين بكورونا

أكد نجم الأهلي السابق، عبد المنعم شطة، إن الاتحاد الأفريقي، عندما استأنف البطولة الأفريقية كانت لديه مشاكل تمثلت في بعض الإصابات بكورونا خصوصا في الرجاء المغربي، وتم تأجيل مباريات بسبب كورونا، وحدثت دربكة لم تحدث في تاريخ المباريات الأفريقية.

وأضاف "شطة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن فيروس كورونا المستجد يثير الرعب داخل صفوف نادي الأهلي والزمالك قبل موعد مباراة النهائي الأفريقي.

وأشار الي أن الاتحاد الأفريقي رفع القيد على الفرق التي بها إصابة كورونا للعب، بمعنى أنه إذا لم يصل عدد الإصابة داخل الفريق إلى 40 إصابة فعليهم باللعب في المباريات، ومن لم يأتِ للمباراة سوف يكون منسحبا حينها، ولا توجد تأجيلات نهائيًا.