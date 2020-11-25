شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى من الوديات قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد العجوز مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بالمكاسب التى حققها الفريق فى ودية طلائع الجيش، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى لا ينظر للنتائج خلال المباريات الودية، وفاز الإسماعيلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة الودية التى جمعتهما مساء أمس ضمن استعداداتهما للدورى المحلى بنسخته الجديدة.

وأضاف: ”ما يشغلنا هو الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها خلال المواجهات الرسمية”.

وواصل: ”نستهدف من الوديات أيضا التعرف على قدرات اللاعبين على الصعيد البدنى إضافة لتجهيز المصابين”.

وأتم نجم الفريق فى عصره الذهبى: ”نتطلع للوصول إلى التشكيلة الأفضل من اللاعبين الجدد والحاليين بهدف الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الجديد”.

وينتظر النادى الإسماعيلى، موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الأصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعدادًا للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .