شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب نتيجة مسحة "كاف" لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادي الأهلي نتيجة مسحة كورونا للاعبي الفريق التي سيجريها اللاعبون اليوم، الأربعاء، لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها بعد غدٍ الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت المسحات التي أجراها الأهلي للاعبيه على مدار الأيام الماضية إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا وهم محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ريان وأخيراً الحاوي وليد سليمان وأن كان الثنائي شريف وأحمد ياسر ريان خارج حسابات الفريق في مباراة الزمالك لعدم قيدهم في قائمة الأهلي.

ويرفض موسيماني تحديد العناصر الأساسية والبت في خطة لعب مواجهة الزمالك قبل ظهور نتيجة مسحة الكاف التي ستكون نتيجتها مُلزمة وسيتم استبعاد على أثرها أي لاعب يعاني من فيروس كورونا من المباراة، ويفكر موسيماني حال سلامة اللاعبين في الدفع بالتشكيلة التالية في مواجهة الزمالك، بحيث يحرس محمد الشناوي المرمى الأحمر وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وامامهم ثنائي الأرتكاز اليو ديانج وعمرو السولية وفي الأمام محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي على أن يقود الهجوم مروان محسن.