شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يخسر مباراة في وجود مروان محسن بالتشكيل الأساسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصادفة سعيدة جمعت مروان محسن مهاجم الأهلى مع ناديه قبل ملاقاة الزمالك في النهائي الأفريقى المرتقب والمقرر له التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فرغم نيران الانتقاد التي توجه للاعب إلا أن لغة الأرقام تنصفه باستمرار.

الأهلى لا يعرف الخسارة في وجود مروان محسن بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر فلقد شارك في 23 مباراة فاز بها الأهلى جميعًا بواقع 17 لقاء بالدوري وستة بدوري الأبطال الأفريقى، فيما تلقى المارد الأحمر ثلاثة هزائم بواقع مباراتين أمام النجم الساحلى والزمالك بالسوبر ولم يلعب مروان محسن ومباراة أخرى مع الزمالك في الدوري وشارك مروان محسن بديلا لقفشة في الدقيقة 79 .

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لاستاد التتش، وشهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا خسارة من الترجى التونسى فى 2018 .

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.