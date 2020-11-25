شكرا لقرائتكم باتشيكو يضع الخطوط النهائية لعبور الأهلي فى نهائي القرن بمران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، الخطوط النهائية علي خطة عبور الأهلي في مباراة الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال أفريقيا، لتحقيق اللقب السادس في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر ان يخضع لاعبو الزمالك لمسحة كورونا الرسمية اليوم وفقا لبروتوكول الاتحاد الافريقي الذي ينص علي اجراء مسحة للفرق المتنافسة قبل المباراة بـ 48 ساعة، ويترقب الجهاز الفني للفريق نتيجة المسحة للاطمئنان علي محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعدما كشفت العينات الأخيرة التي تم الكش عليها عن إيجابية العينة واصابته بفيروس كورونا، وكذلك الأمر بالنسبة لمدحت عبد الهادي المدرب لعام في الفريق والذي يعاني أيضا من فيروس كورونا منذ ما يقرب من أسبوع، ويخوض الزمالك مرانه اليوم عقب إجراءات المسحة.

وسيحدد باتشيكو عقب التدريب التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة ، حيث استقر باتشيكو علي بعض المراكز داخل الملعب وهي محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمود علاء في قلب الدفاع وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر، وفي مركزي الوسط المدافع فقد حجز الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي مكانهما في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، وكذلك الامر بالنسبة لأشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، ويتبقي مركز المدافع الثاني والذي يظل حائرا بين محمود الونش ومحمد عبد الغني والأخير سيشارك في حالة تأكد غياب الونش بسبب فيروس كورونا.