شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات فى افتتاحية المجموعة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات دورى القسم الثانى بإقامة مباريات المجموعتين الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة والمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى فى موسم استثنائى بسبب أحداث كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى .

ففى المجموعة الثانية يستضيف الترسانة بقيادة علاء نوح بعد التعديل نظيره السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا فى التعاقد مع عدد من الصفقات الجيدة خلال الميركاتو الصيفى على رأسهم حسام باولو هداف الدورى السابق وأحمد العش مدافع الأهلى والإسماعيلى السابق ويبحثون عن تحسين الصورة بعدما هبطوا الموسم الماضى للقسم الثالث واستمروا بقرار اتحاد الكرة الذين ألغوا الهبوط فى القسمين الثانى والثالث .

كما يلتقى نادى زد بقيادة أسامة نبيه مع القناة بقيادة تامر مصطفى فى مواجهة صعبة للفريقين ، فأصحاب الأرض يتسلحون بالخبرة والتعاقدات السوبر ويأملون فى مواصلة المشوار والعودة سريعا لدورى الأضواء بعد هبوطهم فى الموسم الماضى ، بينما يسعى أبناء القناة عودة المجد الضائع والصعود مرة أخرى للدورى ، فى الوقت الذى يواجه فيه منتخب السويس بقيادة أشرف خضر شقيقه الأصغر بورتو السويس بقيادة أشرف توفيق .

وفى لقاءات لا تقل أهمية عن سابقتها يستضيف الداخلية نظيره النصر، كما يلتقى الزرقا مع طنطا، والمريخ مع النجوم ، وبتروجت كوكاكولا .