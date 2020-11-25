شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح البرنامج الشبابي المفتوح بالواجهة البحرية والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - اختتم مكتب وزارة الرياضة بجدة، بالتعاون مع الهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب في وزارة الرياضة البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح، والذي أقيم لمدة 4 أيام على الواجهة البحرية بجدة الأسبوع الماضي. واحتوى البرنامج على عدد من الفعاليات الرياضية والمهارات الرياضية. وشهدت الفعاليات حضورا جماهيريا جيدا مع أخذ الاحتياطات والاحترازات والبروتوكولات الصحية، بحضور وزارة الصحة للمشاركة في التوعية والتنظيم، وتم على هامش الفعاليات تكريم الجهات المشاركة وأبطال الصحة، بحضور مدير عام الهيئات الشبابية طلال الحربي ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي.

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