كاريلي يطالب النمور بنقاط القادسية

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جدة - خالد شويل - بدأ مدرب فريق الاتحاد كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة القادسية بعد غدٍ (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ عقد المدرب كاريلي اجتماعاً مع اللاعبين على هامش الحصة التدريبية، وتمت مناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بمباراة الفيصلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1، وطالب كاريلي اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة القادسية القادمة وإيقاف نزيف النقاط، وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب زياد الصحفي. هذا وسيجري المدرب كاريلي اليوم (الأربعاء) مناورة كروية، سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء القادسية، ومن المتوقع أن تشهد تغييرات فنية بسيطة بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سيلعب به مواجهة القادسية المرتقبة.



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