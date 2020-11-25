الرميان: ملتزمون بتطوير الجولف ودعم المواهب النسائية

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وكانت بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات، المقدمة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، قد انطلقت بالتوازي مع تنظيم بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق، وسط اهتمام رياضة الجولف في العالم، كونها التي تمت وسط الإجراءات الاحترازية المثالية لواحدة من أهم بطولات العالم النسائية، وهي تمثل الجولة الأوروبية للسيدات، وقد حظيت بمشاركة نحو 108 من ألمع اللاعبات المحترفات صاحبات التصنيفات المتقدمة اللواتي توجهن من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لخوض المنافسات وحصد جوائز بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي، وهي ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات لهذا الموسم. وحظيت البطولة بمتابعة عالمية واسعة في أكثر من 60 دولة من قبل 350 مليون أسرة تقريباً، رغم انطلاق منافساتها دون حضور الجماهير التزاماً بالقيود المرتبطة بالحد من انتشار مرض كوفيد 19، واستضافت البطولة على مدار 3 أسابيع حوالى 600 من اللاعبات والمساعدين وأفراد طاقم العمل، الذين خضعوا لأكثر من 1500 اختبار للكشف عن مرض كوفيد 19 في مرافق مخصصة دون تسجيل أي إصابة. وكانت لاعبة الجولف الدنماركية إميلي كريستين بيدرسون محط اهتمام الجميع في البطولتين، لحصد 3 ألقاب خلال أسبوع، بعد فوزها في بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات خلال مباراة فاصلة أمام منافستها الإنجليزية جورجيا هال، ثم انتصارها في فئتي منافسات الأفراد والفرق في البطولة النسائية الدولية للفرق.
وقالت بيدرسون بهذا الصدد: «حظيت بتجربة رائعة أثناء زيارتي للمملكة العربية السعودية على مدى 10 أيام؛ فقد كان الملعب رائعاً ومجهزاً وفق أرقى المعايير، كما استمتعت بالطقس المعتدل وتعرفت أكثر على الشعب السعودي المضياف والودود».
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