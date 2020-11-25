شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم.. تاريخ مرصع بالذهب القاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «فيني وله وفيني حنين وفيني أنين للكأس الغالية»، قد تمتزج عبارات الثناء والمديح من قبل كافة العشاق لنادي الهلال، سواء من منسوبي النادي أو جماهير وحتى على صعيد اللاعبين وزملاء مهنة «بلاط صاحبة الجلالة»، الذين لن ولم ينسوا اليوم التاريخي المميز لهم، ألا وهو يوم (الأحد) الموافق 24 نوفمبر من عام 2019، والذي يحل هذا اليوم، الذكرى الأولى لنهائي إياب «الحلم المنتظر» بين فريقي أوراوا الياباني والهلال، التي توج فيها «الزعيم» بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجديدة.

وتسعد تلك الجماهير بهذا اليوم كثيراً ويعتبر فألا حسنا عليها وعلى ناديها، إذ نجح كل من الدولي المميز سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل هدفي المباراة حينذاك.

كما انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم حمل عنوان «ذكرى 24 نوفمبر للهلاليين»، احتفاءً بالذكرى الأولى لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعدما تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0 على استاد سايتاما 2002 في سايتاما، وذلك في إياب الدور النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا. وشهد لقاء الذهاب قبل فوز الهلال 1-0 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ليتوج الهلال باللقب بعدما تفوق بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.

وكان الفريقان تواجها في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بالنظام الجديد، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضاً أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، وبذلك ينهي «الزعيم» عقدة النهائي وحصد اللقب القاري.