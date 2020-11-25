شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم.. تاريخ مرصع بالذهب القاري والان مع التفاصيل
وتسعد تلك الجماهير بهذا اليوم كثيراً ويعتبر فألا حسنا عليها وعلى ناديها، إذ نجح كل من الدولي المميز سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل هدفي المباراة حينذاك.
كما انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم حمل عنوان «ذكرى 24 نوفمبر للهلاليين»، احتفاءً بالذكرى الأولى لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
يذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعدما تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0 على استاد سايتاما 2002 في سايتاما، وذلك في إياب الدور النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا. وشهد لقاء الذهاب قبل فوز الهلال 1-0 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ليتوج الهلال باللقب بعدما تفوق بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.
وكان الفريقان تواجها في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة.
وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بالنظام الجديد، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضاً أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، وبذلك ينهي «الزعيم» عقدة النهائي وحصد اللقب القاري.
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