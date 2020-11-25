شكرا لقرائتكم اليوم.. 7 مباريات فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات دورى القسم الثانى بإقامة مباريات المجموعتين الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة والمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى فى موسم استثنائى بسبب أحداث كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى .

فى المجموعة الثالثة التى تضم أكثر الأندية الشعبية يلتقى المنصورة على ملعبه بقيادة ياسر عبد الواحد مع بيلا ويبحث أبناء الدقهلية عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار من البداية فى ظل سعى الإدارة نحو الصعود مرة أخرى للأضواء .

أما أصعب لقاءات الأسبوع فيخرج حرس الحدود الهابط من الدورى لمواجهة ألعاب دمنهور بقيادة محمد فايز فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها نظرا لقوة الفريقين ورغبتهما فى المنافسة على الصعود ، كما يواجه كفر الشيخ الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية نظيره أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس المنافس القوى على الصعود للدورى فى الموسم الحالى .

أما باقى مباريات الأسبوع فيلتقى الأوليمبى مع سبورتنج ، ودكرنس مع مالية كفر الزيات ، وفاركو مع الرجاء ، والجزيرة المطروحى مع الحمام .