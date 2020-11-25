شكرا لقرائتكم التابعي: الزمالك يمتلك أفضلية أمام الأهلي وكنا بنخاف من الجماهير أكثر من اللاعيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بشير التابعي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن هناك لاعبون كانوا يخشون من تواجد جماهير الأهلي ولا يخشون مواجهة لاعبي القلعة الحمراء نهائياً.

أضاف بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية أن كفة الزمالك الأرجح للفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال على حساب الأهي خاصة وأن قوة الأبيض بنسبة 70% الى 30% للغريم التقليدي الأهلي.

وشدد بشير التابعي أن هناك وفرة من اللاعبين في الزمالك تمنحهم الأفضلية خاصة وأنهم يمكنهم تحقيق الفوز خاصة المتواجدين على دكة البدلاء بينما العكس في الأهلي الذي يعاني من الأمر بشكل كبير.

وشدد التابعي على أن مباريات القمة لا يمكن قياسها بالمعطيات الحالية خاصة وأن مباراة الستة الشهيرة كان اللاعبين وقتها يخوضون المباراة وفي عقلهم أنهم سيكسبون بثلاثة أهداف لأن الفريق وضعه وقتها كان الأفضل.

وأوضح بشير التابعي أنه قياساً باللاعبين المتواجدين في المراكز المختلفة تكون الغلبة لنجوم القلعة البيضاء الا أنهم مطالبين بالتركيز في المباريات حتى يستطيعوا حسم الأمر لصالحهم بشكل كبير.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.