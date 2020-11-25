شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يكشف حقيقة تلقيه عروضاَ للتدريب من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب ، خاصة بعد إعتزاله اللعب رسميا قبل عده أيام.
وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامد اللعيب المذاع على قناة MBC مصر ، أنه بالفعل تلقى عدم عروض في الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية مشيرا إلى انه سيحسم أمره خلال الأيام المقبلة.
وقال الحضري انه تلقى أيضا عدد من العروض في الفتر ة الأخيرة بخلاف عروض السعودية ، ولكنه لن يفصح عنها في الفترة الحالية ، إلا بعد أن يدرس كافة العروض بشكل كامل وسيتخذ قراره بناء على الانسب له في الفترة المقبة
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