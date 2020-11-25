شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض على ماسيكرانو «المعتزل» العودة لتعويض غياب بيكيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قالت شبكة «الشيرنجيتو» الإسباني، إن مسؤولي برشلونة توصلوا مع خافيير ماسكيرانو، مدافع البارسا سابقا المعتزل لكرة القدم حيدثا، من أجل العودة إلى الفريق وتعويض بيكيه، لكن اللاعب رفض هذه الفكرة.
وأعلن خافيير ماسكيرانو، نجم برشلونة السابق قبل أيام إسدال الستار على مسيرته في الملاعب، وكانت آخر محطاته مع إستوديانتس الأرجنتيني.
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