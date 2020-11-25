شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس بيبي يعتذر عن «واقعة النطحة» خلال لقاء ليدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نيكولاس بيبي لاعب آرسنال بالاعتذار بعد طرده بسبب نطحة بالرأس ضد إزجان أليوسكي مدافع ليدز يونايتد في مباراة انتهت دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد. وتلقى بيبي بطاقة حمراء في الدقيقة 51 بعدما شاهد حكم الفيديو المساعد هذه اللقطة.

وكتب لاعب ساحل العاج البالغ عمره 25 عاما على «إنستجرام»: «لقد تسببت في إحباط فريقي في وقت حاسم في المباراة ولا توجد أي أعذار لتصرفي». وأضاف: «أشعر بأسف شديد وأود التقدم بالاعتذار إلى المشجعين وزملائي ومدربي وكل شخص آخر في النادي».

وتعرض بيبي وأليوسكي لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة وأعلن آرسنال وليدز العمل مع السلطات المحلية لملاحقة المسؤولين عن ذلك. وسيغيب بيبي عن المباريات الثلاث المقبلة لآرسنال في الدوري لكنه يستطيع المشاركة في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.