شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع لوكوموتيف قبل معركة أتلتيكو مدريد: لويس سواريز من أفضل مهاجمي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديمتري جيفوجليادوف، ظهير أيمن لوكوموتيف موسكو الروسي، الثلاثاء، أن الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، يظل أحد أفضل مهاجمي العالم.

ويلتقي الفريقان، مساء غد الأربعاء، في دوري الأبطال، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتي سيغيب عنها سواريز؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال جيفوجليادوف، عشية اللقاء: لويس سواريز مهاجم كبير جدا. أرقامه تتحدث عنه. يبقى أحد أفضل مهاجمي العالم، ويقاتل على كرة داخل الملعب.