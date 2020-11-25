شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش: سأظل مدريدي وأحلم بالاعتزال داخل «المرنجي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه يحلم باعتزال الكرة داخل صفوف المرنجي، خاصة وأنه لم يستطيع مشاهدة نفسه يرتدي قميص آخر غير النادي الإسباني حامل لقب «الليجا» الموسم الماضي.
وقال النجم البلجيكي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إنتر ميلان وريال مدريد الذي يقام اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا، سأظل مدريدي، ولن انتقل لفريق آخر.
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