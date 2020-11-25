شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب المغربي أيمن برقوق لاعب فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه المغربي أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد. وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع أمس الإثنين وخضع لفحص كوفيد19- كإجراء احترازي. جاءت نتيجة الفحص إيجابية ويخضع برقوق الآن للعزل.»

وقبل مباراة الفريق أمام لايبزيج مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، كان فحص أيمن قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة.

وأضاف آينتراخت فرانكفورت: «لم يختلط بالفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى.» وأكد النادي أن برقوق سيغيب عن مباراة الفريق المقررة أمام يونيون برلين يوم السبت المقبل.