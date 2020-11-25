شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن غياب «الونش» رسمياً عن نهائي دوري الأبطال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي خالد الغندور، عن تأكد غياب محمود حمدي الونش، نجم دفاع الزمالك،عن المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا امام الأهلي.

وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:«الونش لن يلعب مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال ولن يلحق بها بعد اصابته بفيروس كورونا».

وشدد الغندور على أن محمد عبدالغني سيكون هو البديل الأقرب للدفع به من قبل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو في مباراة نهائي دوري الأبطال الجمعة المقبل بملعب القاهرة.

وكان الزمالك قد أعلن شفاء ظهيره الأيمن حازم إمام من فيروس كورونا قبل أيام ماضية.